Перешел в стан конкурента. Сын Григория Суркиса покинул Динамо 26 августа, 10:55 Вячеслав становился чемпионом страны среди игроков младше 15 лет (Фото:ФК Динамо Киев)

Сын бывшего президента киевского Динамо Григория Суркиса Вячеслав покинул «бело-синих» и перешел в луганскую Зарю, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.



16-летний вратарь был заявлен «мужиками» на новый сезон чемпионата страны.

Интересно, что клубы официально о переходе Вячеслава не сообщали, поэтому остается неизвестным — была ли это аренда либо же полноценный трансфер.

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Ранее Суркиса-младшего включали в список номинантов на звание лучшего юного футболиста Украины.

В составе Динамо Вячеслав становился чемпионом страны среди игроков младше 15 лет.

Ранее президент киевского клуба Игорь Суркис признался, что «бело-синим» сложно подписывать опытных футболистов в нынешней ситуации.

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