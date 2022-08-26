Перешел в стан конкурента. Сын Григория Суркиса покинул Динамо
Вячеслав становился чемпионом страны среди игроков младше 15 лет (Фото:ФК Динамо Киев)
Сын бывшего президента киевского Динамо Григория Суркиса Вячеслав покинул «бело-синих» и перешел в луганскую Зарю, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
16-летний вратарь был заявлен «мужиками» на новый сезон чемпионата страны.
Интересно, что клубы официально о переходе Вячеслава не сообщали, поэтому остается неизвестным — была ли это аренда либо же полноценный трансфер.
Ранее Суркиса-младшего включали в список номинантов на звание лучшего юного футболиста Украины.
В составе Динамо Вячеслав становился чемпионом страны среди игроков младше 15 лет.
Ранее президент киевского клуба Игорь Суркис признался, что «бело-синим» сложно подписывать опытных футболистов в нынешней ситуации.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.