«Он принял такое решение». Суркис отреагировал на слухи об уходе из Динамо звездного легионера

29 июля, 22:56
Вербич стал игроком Динамо в 2018 году (Фото:ФК Динамо)

Вербич стал игроком Динамо в 2018 году (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подтвердил информацию об уходе из команды словенского полузащитника Беньямина Вербича в греческий Панатинаикос.

О трансфере 28-летнего хавбека глава столичного клуба рассказал в интервью YouTube-каналу Циганик LIVE.

«Да, он принял такое решение. Мы не были сильно против. У нас есть молодые ребята, будем давать им дорогу. Мистер сказал теплые слова на прощание: «Я никому не гарантирую место в составе, тебе 28 лет, это твое право».

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Мы его отпустили, Вербич очень многое сделал для команды. Но в последние годы его преследовали травмы. Он находился не в тех кондициях, которые сегодня нужны для Динамо. У нас есть молодые и талантливые ребята", — заявил Суркис.

Вербич стал игроком Динамо в 2018 году, перейдя из Копенгагена.

После начала полномасштабной войны в Украине Беньямин на правах аренды перешел из Динамо в варшавскую Легию, а по завершении соглашения вернулся в киевский клуб.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Игорь Суркис Трансферы ФК Динамо (Киев) Беньямин Вербич

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