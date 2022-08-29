Суркис отреагировал на возможный уход Луческу из Динамо

29 августа, 12:22
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Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис отреагировал на слова главного тренера команды Мирчи Луческу о его возможном уходе из клуба.

Слова главы столичного клуба приводит FanDay.

Комментарий Суркиса получился весьма лаконичным. Он сказал, что это были всего лишь эмоции со стороны румынского наставника.

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Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

О возможном уходе из киевского клуба тренер заявил после разгромного поражения от Днепра-1 со счетом 0:3 в матче чемпионата Украины.

Позже покинуть Динамо румына призвал бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Игорь Суркис Мирча Луческу Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1

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