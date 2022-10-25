Суркис — о лидере Динамо: «Если не понимает этого, то он неправильно воспитан» 25 октября, 14:40 Суркис назвал Цыганкова ключевым игроком Динамо (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о ситуации с будущим одного из лидеров своей команды Виктора Цыганкова.

Слова главы столичного клуба приводит Fanday.

Так, Суркис признал, что контракт Цыганкова с Динамо истекает по окончании текущего сезона, поэтому в клубе планируют начать с ним переговоры относительно его будущего.

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По словам президента «бело-синих», его прошлым летом агенты футболиста шантажировали и грозили тем, что их клиент может уйти бесплатно. Но, как подчеркнул Суркис, его таким не надо пугать.

Глава Динамо также сообщил, что у него шикарные отношения с Цыганковым, они часто разговаривают и шутят.

«Когда у нас будет решение в одну или другую сторону, мы об этом объявим. Цыганков — динамовец и, надеюсь, понимает, что должен уйти, принеся клубу какие-то деньги. Если он этого не понимает, значит неправильно воспитанный.

Витя играет ключевую роль в команде. Без Цыганкова у нас вообще не было шансов. Сегодня Динамо хотя бы борется, хоть мы и проигрываем. На сегодняшний день замены Цыганкову нет, но не исключаю, что она появится зимой", — сказал Суркис.

Сообщалось, что Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.