Суркис — о лидере Динамо: «Если не понимает этого, то он неправильно воспитан»
Суркис назвал Цыганкова ключевым игроком Динамо (Фото:Dynamo.kiev.ua)
Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о ситуации с будущим одного из лидеров своей команды Виктора Цыганкова.
Слова главы столичного клуба приводит Fanday.
Так, Суркис признал, что контракт Цыганкова с Динамо истекает по окончании текущего сезона, поэтому в клубе планируют начать с ним переговоры относительно его будущего.
По словам президента «бело-синих», его прошлым летом агенты футболиста шантажировали и грозили тем, что их клиент может уйти бесплатно. Но, как подчеркнул Суркис, его таким не надо пугать.
Глава Динамо также сообщил, что у него шикарные отношения с Цыганковым, они часто разговаривают и шутят.
«Когда у нас будет решение в одну или другую сторону, мы об этом объявим. Цыганков — динамовец и, надеюсь, понимает, что должен уйти, принеся клубу какие-то деньги. Если он этого не понимает, значит неправильно воспитанный.
Витя играет ключевую роль в команде. Без Цыганкова у нас вообще не было шансов. Сегодня Динамо хотя бы борется, хоть мы и проигрываем. На сегодняшний день замены Цыганкову нет, но не исключаю, что она появится зимой", — сказал Суркис.
Сообщалось, что Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал.