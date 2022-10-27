«Главным тренером точно не будет». Суркис видит Милевского лишь на одной должности в Динамо 27 октября, 20:45 Милевский выступал за Динамо в течение 2002−2013 годов (Фото:Артем Милевский via Instagram)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что рассматривает бывшего игрока команды Артема Милевского исключительно лишь как своего преемника на должности.



Слова главы столичного клуба приводит Fanday.

«Главным тренером точно не будет. Милевского я рассматриваю только как нового президента клуба», — сказал Суркис с иронией.

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Милевский выступал за Динамо в течение 2002−2013 годов. Футболист сыграл за киевский клуб 247 матчей, в которых забил 82 гола.

На счету Артема 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, в составе которой он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.



Последним клубом Милевского был Минай, который он покинул в мае 2021-го. В сентябре того же года форвард объявил о завершении футбольной карьеры.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Милевский вернется в Динамо и получит должность в клубе.