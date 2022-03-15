«Предпочитаю не говорить, а делать». Президент Динамо Игорь Суркис впервые озвучил свою позицию по поводу войны в Украине 15 марта, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Игорь Суркис заявил, что Динамо много помогает в борьбе с российскими оккупантами (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис впервые публично отреагировал на вторжение российских войск в Украину.



О своей позиции Суркис рассказал в интервью пресс-службе Динамо.

По словам Суркиса, с первого дня войны клуб занялся гуманитарными вопросами — эвакуацией женщин и детей, финансированием больниц, которые помогают раненым, и детских домов.

Также Суркис пообещал, что после войны клуб будет активно участвовать в восстановлении Украины.

«Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных.

Сейчас вся наша страна — это герои! Те, кто на передовой — показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран.

Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и покой. Инфраструктурные объекты можно восстановить, а вот человеческие жизни не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", — сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Динамо начало благотворительное финансирование больниц, которые помогают раненым, пострадавшим в результате военного вторжения России в Украину.



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