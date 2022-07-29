«Мне тяжело это делать». Суркис прокомментировал работу Динамо на трансферном рынке 29 июля, 20:54 Игорь Суркис (Фото:wikipedia.org)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу Циганик LIVE прокомментировал работу своего клуба на трансферном рынке.



«Мы бы очень хотели обновить состав опытными ребятами, но сегодня это невозможно. Агенты даже не вступают ни в какие переговоры, потому что никто до конца не понимает, где мы будем играть.

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Вот вчера обстреляли окраины Киева. Мне тяжело делать какие-то трансферы легионеров", — сказал Суркис.

Также президент Динамо отметил, что с командой продолжает тренироваться Кирилл Ковалец, последним клубом которого была Александрия.

Однако, как подчеркнул глава «бело-синих», решение по будущему 29-летнего хавбека примет главный тренер команды Мирча Луческу.

Ранее президент Динамо назвал агентов самым большим злом в футболе.

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