Футболист сборной Украины забил дебютный гол в МЛС, но его клуб проиграл — видео
Сваток (справа) забил на 36-й минуте (Фото: Dustin Safranek-Imagn Images)
Украинский защитник Остина Александр Сваток впервые отметился голом за свой клуб, забив в матче чемпионата МЛС против Сент-Луис Сити.
31-летний футболист отличился на 36-й минуте — при счете 0:1 в пользу гостей он головой замкнул навес после подачи с углового.
Несмотря на гол украинца, его команда потерпела поражение — встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу Сент-Луиса.
Это первый гол Сватка за Остин, куда он перешел в июне 2024 года
Недавно Александр получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.
Кроме этого, украинский форвард Владислав Ванат голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании.