Украинский защитник Остина Александр Сваток впервые отметился голом за свой клуб, забив в матче чемпионата МЛС против Сент-Луис Сити.

31-летний футболист отличился на 36-й минуте — при счете 0:1 в пользу гостей он головой замкнул навес после подачи с углового.

Несмотря на гол украинца, его команда потерпела поражение — встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу Сент-Луиса.

Реклама

Это первый гол Сватка за Остин, куда он перешел в июне 2024 года

Недавно Александр получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.

Кроме этого, украинский форвард Владислав Ванат голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании.