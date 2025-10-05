Футболист сборной Украины забил дебютный гол в МЛС, но его клуб проиграл — видео

5 октября, 09:42
Поделиться:
Сваток (справа) забил на 36-й минуте (Фото: Dustin Safranek-Imagn Images)

Сваток (справа) забил на 36-й минуте (Фото: Dustin Safranek-Imagn Images)

Украинский защитник Остина Александр Сваток впервые отметился голом за свой клуб, забив в матче чемпионата МЛС против Сент-Луис Сити.

31-летний футболист отличился на 36-й минуте — при счете 0:1 в пользу гостей он головой замкнул навес после подачи с углового.

Читайте также:
Эмоционально отпраздновал. Довбик забил за Рому первый гол в сезоне — видео

Несмотря на гол украинца, его команда потерпела поражение — встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу Сент-Луиса.

Реклама

Это первый гол Сватка за Остин, куда он перешел в июне 2024 года

Недавно Александр получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.

Кроме этого, украинский форвард Владислав Ванат голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   МЛС Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies