«Там где Россия, там упадок и смерть». В сети появилось свежее видео Донбасс Арены, которая девять лет находится в оккупации
Донбасс Арена (Фото:ФК Шахтер)
Донбасс Арена, которая принимала матчи сборной Украины на Евро-2012, ожидает освобождения Донецка от российских захватчиков.
В своем Twitter-аккаунте PR-специалист донецкого Шахтера Олег Барков опубликовал кадры домашнего стадиона «горняков», который приходит в упадок в оккупации.
«Донбасс Арена. Без слез трудно смотреть. Там, где „русский мир“, там везде упадок и смерть. Но мы обязательно вернемся», — написал Олег Барков.
Напомним, что донецкий Шахтер не выступает на Донбасс Арене после начала российской агрессии в 2014 году.
Ранее сообщалось, что «горняки» определились со стадионом, на котором будут принимать соперников в Лиге чемпионов 2023/24.