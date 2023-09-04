«Там где Россия, там упадок и смерть». В сети появилось свежее видео Донбасс Арены, которая девять лет находится в оккупации 4 сентября, 17:20 Донбасс Арена (Фото:ФК Шахтер)

Донбасс Арена, которая принимала матчи сборной Украины на Евро-2012, ожидает освобождения Донецка от российских захватчиков.

В своем Twitter-аккаунте PR-специалист донецкого Шахтера Олег Барков опубликовал кадры домашнего стадиона «горняков», который приходит в упадок в оккупации.

«Донбасс Арена. Без слез трудно смотреть. Там, где „русский мир“, там везде упадок и смерть. Но мы обязательно вернемся», — написал Олег Барков.

Видео дня

Донбас Арена 💔

Без сліз важко дивитися. Там, де «рускій мір», там всюди занепад та смерть. Але ми обовʼязково повернемося 🇺🇦 pic.twitter.com/SsKOnZVUA1 — Oleg Barkov (@OlegBarkov3) September 4, 2023

Напомним, что донецкий Шахтер не выступает на Донбасс Арене после начала российской агрессии в 2014 году.

Ранее сообщалось, что «горняки» определились со стадионом, на котором будут принимать соперников в Лиге чемпионов 2023/24.