«Мелкие детали имеют значение»: тренер ПСЖ сделал заявление о Забарном после удаления украинца в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями о конкуренции на позиции центрального защитника после того, как Илья Забарный заработал красную карточку в матче третьего тура Лиги чемпионов, а капитан команды Маркиньос вернулся после травмы.

«Когда смотришь на итоговый результат, не всегда вспоминаешь 35-ю минуту [красная карточка Забарного и пенальти в ворота ПСЖ]. На протяжении всего матча есть мелкие детали, которые имеют большое значение.

Сейчас для меня самое важное — понимать, кто из игроков готов выйти на поле и сколько времени они должны провести в игре, чтобы оставаться в форме, но при этом избежать риска травмы.

Нам придется подождать до последней тренировки, чтобы узнать, кто будет готов [к матчу]. В последние недели к нам вернулись Маркиньос, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Это хорошая новость, мы довольны. Конкуренция — одна из самых важных вещей, потому что именно так мы можем улучшить наши индивидуальные и коллективные выступления", — цитирует Энрике RMC Sport.



Напомним, в матче против Байера (7:2) Забарный заработал два пенальти в свои ворота, а в моменте со вторым 11-метровым получил первую в футболке ПСЖ красную карточку. Он пропустит следующую игру в ЛЧ, но 25 октября может сыграть против Бреста в чемпионате Франции. Поединок начнется в 18:00 по Киеву.

Отметим, что Илья провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом за французский клуб.

