Дамиан Чех, сын бывшего вратаря Арсенала, Челси и сборной Чехии по футболу Петра Чеха, подписал первый профессиональный контракт.

16-летний футболист заключил соглашение с лондонским Фулхэмом, о чем сообщил в своем Instagram.

Как и отец, Дамиан Чех выступает на позиции голкипера. В прошлом году он дебютировал за сборную Чехии U-18.

Чех-младший ранее тренировался в академии Челси, а в 2024 году присоединился к структуре Фулхэма.

Напомним, Петр Чех считается одним из лучших вратарей XXI века. Наибольших успехов в карьере достиг в составе Челси, с которым неоднократно становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и другие трофеи.

Чех четыре раза выигрывал Золотую перчатку АПЛ, девять раз признавался лучшим футболистом года в Чехии.

В составе сборной Чехии провел 124 матча. Игровую карьеру завершил в 2019 году.

