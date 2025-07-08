Сын легендарного Петра Чеха подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги — фото
Чех выигрывал Лигу чемпионов с Челси (Фото: instagram.com/petrcech)
16-летний футболист заключил соглашение с лондонским Фулхэмом, о чем сообщил в своем Instagram.
Как и отец, Дамиан Чех выступает на позиции голкипера. В прошлом году он дебютировал за сборную Чехии U-18.
Чех-младший ранее тренировался в академии Челси, а в 2024 году присоединился к структуре Фулхэма.
Напомним, Петр Чех считается одним из лучших вратарей XXI века. Наибольших успехов в карьере достиг в составе Челси, с которым неоднократно становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и другие трофеи.
Чех четыре раза выигрывал Золотую перчатку АПЛ, девять раз признавался лучшим футболистом года в Чехии.
В составе сборной Чехии провел 124 матча. Игровую карьеру завершил в 2019 году.
Мы писали, что Цыганкова хочет подписать клуб из Турции, но препятствием может стать место рождения украинца.