Нападающий мадридского Атлетико Джулиано Симеоне, сын главного тренера клуба Диего Симеоне, признался, что его футбольным кумиром является Антуан Гризманн, который также выступает за «матрасников».

По словам Симеоне, Гризманн является для него примером и он восхищается им с детства, сообщает УЕФА.

«У него всегда улыбка на лице. Он всегда старается поддерживать своих партнеров по команде, давать советы молодым игрокам.

Он действительно мой кумир, потому что я наблюдал за ним с самого детства и пытался скопировать некоторые его черты, чтобы стать лучшим как игрок", — сказал Симеоне.

Сегодня, 21 октября, Атлетико на выезде сыграет против Арсенала в рамках 3 тура Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Килиан Мбаппе назвал футболиста, который является для него образцом.