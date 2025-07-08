Сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира

Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до конца 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

В Ботафого Анчелотти дебютирует как главный тренер. С 2016 года Давиде работал помощником отца — в Баварии, Наполи, Эвертоне и Реале.

Реклама

После ухода из Реала в мае этого года Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по футболу, Давиде стал его ассистентом.

Напомним, Ботафого был участником клубного чемпионата мира-2025, где дошел до 1/8 финала. На групповом этапе бразильская команда сенсационно победила ПСЖ (1:0). После турнира Ботафого уволил главного тренера Ренато Пайву.

Читайте также: Трубин отреагировал на вылет Бенфики с клубного ЧМ после драматичного матча с Челси

В Бразилии продолжается очередной розыгрыш Серии А. Ботафого, который является действующим чемпионом страны, идет на восьмом месте в таблице после 11 сыгранных поединков.

Мы писали, что президент Реала Флорентино Перес трогательно попрощался с Анчелотти.