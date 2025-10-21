15-летнего сына Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на товарищеский турнир

Роналду со старшим сыном (Фото: instagram.com/cristiano)

15-летний Криштиану Роналду-младший получил свой дебютный вызов в юношескую сборную Португалии U-16.

Футболист, выступающий за академию саудовского Аль-Насра, где играет его легендарный отец, вошел в состав из 22 игроков, которые примут участие в Кубке Федераций в Турции, пишет ESPN.

Товарищеский турнир состоится с 30 октября по 4 ноября, а соперниками сборной Португалии станут юношеские команды Турции, Уэльса и Англии.

В мае этого года Криштиану-младший дебютировал за сборную Португалии U-15 и оформил дубль в игре с хорватами.

Сын Роналду ранее тренировался в академиях Ювентуса и Манчестер Юнайтед, клубов, за которые выступал его отец перед переходом в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года.

Напомним, Криштиану Роналду-старший является рекордсменом мира в составе сборной Португалии по количеству матчей (225) и голов (143) в мужском международном футболе.

Недавно Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира.

