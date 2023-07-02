«Тяжелая работа продолжается». Сын Шевченко подписал контракт с известным английским клубом 2 июля, 20:27 Уотфорд выступает во втором по силе дивизионе Англии (Фото:Кристиан Шевченко via Instagram)

Кристиан Шевченко, сын экс-тренера и игрока сборной Украины Андрея Шевченко, подписал контракт с английским Уотфордом.

Об этом Кристиан сообщил в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото, как он подписывает соглашение в присутствии родителей и старшего брата Джордана.

16-летний Кристиан будет выступать за молодежную команду Уотфорда.

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Ранее юный футболист занимался в академиях лондонских Челси и Тоттенхэма.

«С радостью подписал контракт с Уотфордом. Тяжелая работа продолжается», — написал Кристиан.

Ранее Кристиан Шевченко показал в соцсетях, как забил гол в матче за Уотфорд.

