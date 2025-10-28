Сына легендарного бразильского футболиста вызвали в сборную Англии U-15

Об этом сообщает The Athletic.

Яго Силва выступает за академию Челси, куда он присоединился вместе со старшим братом Исаго после перехода отца из ПСЖ в лондонский клуб в 2020 году.

Реклама

Хотя оба парня родились в бразильской семье, они имеют право представлять Англию, поскольку, согласно правилам ФИФА, игрок может выступать за страну, в которой прожил не менее пяти лет до достижения 18-летнего возраста. Именно это условие братья Силвы уже выполнили.

Тиаго Силва провел за сборную Бразилии 113 матчей. Последний раз он вызывался в национальную команду в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Жоао Мендес, сын знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, стал игроком английского Халл Сити.

Кроме этого, сын легендарного Ромарио стал игроком украинского клуба ЮКСА.