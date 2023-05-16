Cын легенды: Почему Барселону покинет бывший игрок донецкого Металлурга

16 мая, 18:33
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Жоан Лапорта и Йорди Кройф (Фото:fcbarcelona.es)

Жоан Лапорта и Йорди Кройф (Фото:fcbarcelona.es)

Спортивный директор каталонского клуба Йорди Кройф покинет стан «сине-гранатовых».

Пресс-служба Барселоны официально сообщила, что нидерландский специалист не будет продлевать контракт, который истекает в июне текущего года.

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В заявлении каталонцев информируется, что 49-летний директор хочет заняться новыми проектами.

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«В течение двух сезонов в каталонском клубе работа Кройфа была очень ценна в принятии футбольных решений и перестройке первой команды. Кроме того, он был человеком, очень близким к тренерам и техническому персоналу», — говорится в заявлении Барселоны.

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Нидерландец занимает пост спортивного директора каталонцев с сентября 2021 года. Кройф-младший приступил к работе в Барселоне, ведь хотел помочь клубу перейти к новой футбольной исполнительной структуре.

Напомним, что Йорди является сыном легендарного нидерландского футболиста Йохана Кройфа, который стал символом каталонской команды.

Кроме того, Йорди Кройф и сам был футболистом. Он поиграл за Барселону, Манчестер Юнайтед и два года провел в Украине. С 2006 по 2008 год играл за Металлург Донецк.

Ранее сообщалось, что Барселона стала чемпионом Испании после победы в каталонском дерби.

Теги:   ФК Барселона

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