Сын известного тренера забил гол и получил ужасную травму после жестокого подката соперника — видео
Симеоне пропустит значительную часть сезона (Фото:ФК Алавес)
Нападающий Алавеса Джулиано Симеоне, сын главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне, получил тяжелую травму в товарищеском матче против Бургоса.
Об этом сообщает Marca.
В конце матча игрок Бургоса Хосе Матос пошел в грубом на Симеоне, в результате чего тот оказался на газоне и скорчился от боли, поскольку его левая нога вывернулась в другую сторону.
Симеоне покинул поле в карете скорой помощи, а матч решили не доигрывать, зафиксировав победу Бургоса 2:1.
К слову, единственный гол Алавеса за несколько минут до травмы забил именно Симеоне.
На восстановление от ужасной травмы футболисту потребуется несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что вратарь Днепра-1 Евгений Волынец получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса.