Сын известного тренера забил гол и получил ужасную травму после жестокого подката соперника — видео 7 августа, 12:58 Симеоне пропустит значительную часть сезона (Фото:ФК Алавес)

Нападающий Алавеса Джулиано Симеоне, сын главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне, получил тяжелую травму в товарищеском матче против Бургоса.

Об этом сообщает Marca.

В конце матча игрок Бургоса Хосе Матос пошел в грубом на Симеоне, в результате чего тот оказался на газоне и скорчился от боли, поскольку его левая нога вывернулась в другую сторону.

Видео дня

Симеоне покинул поле в карете скорой помощи, а матч решили не доигрывать, зафиксировав победу Бургоса 2:1.

К слову, единственный гол Алавеса за несколько минут до травмы забил именно Симеоне.

На восстановление от ужасной травмы футболисту потребуется несколько месяцев.



Ранее сообщалось, что вратарь Днепра-1 Евгений Волынец получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса.