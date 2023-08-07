Сын известного тренера забил гол и получил ужасную травму после жестокого подката соперника — видео

7 августа, 12:58
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Симеоне пропустит значительную часть сезона (Фото:ФК Алавес)

Симеоне пропустит значительную часть сезона (Фото:ФК Алавес)

Нападающий Алавеса Джулиано Симеоне, сын главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне, получил тяжелую травму в товарищеском матче против Бургоса.

Об этом сообщает Marca.

В конце матча игрок Бургоса Хосе Матос пошел в грубом на Симеоне, в результате чего тот оказался на газоне и скорчился от боли, поскольку его левая нога вывернулась в другую сторону.

Видео дня

https://twitter.com/RadioestadioN/status/1688269675249958912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688269675249958912%7Ctwgr%5Ee7365487bd48e5f1ed60e5ca794a1be599f1a44b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fsin_simeone_zlamav_nogu_u_tovariskomu_matchi__motoroshne_video_brutalnogo_pidkatu_n784092%2F
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Симеоне покинул поле в карете скорой помощи, а матч решили не доигрывать, зафиксировав победу Бургоса 2:1.

К слову, единственный гол Алавеса за несколько минут до травмы забил именно Симеоне.

https://twitter.com/Alaves/status/1688266354955001856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688266354955001856%7Ctwgr%5Ee7365487bd48e5f1ed60e5ca794a1be599f1a44b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fsin_simeone_zlamav_nogu_u_tovariskomu_matchi__motoroshne_video_brutalnogo_pidkatu_n784092%2F

На восстановление от ужасной травмы футболисту потребуется несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что вратарь Днепра-1 Евгений Волынец получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Травма Диего Симеоне

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