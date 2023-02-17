Украина после победы Шахтера приблизилась к топ-15 в таблице коэффициентов УЕФА 17 февраля, 12:03 Шахтер обыграл Ренн со счетом 2:1 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей плей-офф еврокубков обновил таблицу коэффициентов.

Украина после победы донецкого Шахтера над французским Ренном (2:1) в первом матче 1/16 финала осталась на 16-м месте, однако сократила отрыв от Норвегии, единственный представитель которой в еврокубках Буде-Глимт не сумел обыграть Лех Познань (0:0) в первом матче 1/16 Лиги конференций.

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Фото: УЕФА

Также следует отметить, что Чехия, которая идет 14-й, осталась без представителей в еврокубках, поэтому Шахтеру и Днепру-1 достаточно в ответных матчах набрать один балл, чтобы ее обойти.

Украине важно попасть по итогам сезона в топ-15, чтобы сохранить пять мест в еврокубках.

Сообщалось, что Днепр-1 уступил АЕК Ларнаку (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.