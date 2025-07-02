Вопиющая несправедливость: Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не сыграв ни одного матча с февраля 2022 года

2 июля, 16:18
Украина стартует на 28-м месте (Фото: Коллаж NV)

Украина стартует на 28-м месте (Фото: Коллаж NV)

В среду, 2 июля, УЕФА опубликовал обновленный рейтинг стран перед стартом еврокубкового сезона.

К сожалению, Украина опустилась на пять позиций и сейчас 28-я. Для примера, в 2009, 2010, 2013 годах Украина занимала 7-е место и очень была близко к трем командам в Лиге чемпионов. Сейчас у нас всего один клуб в ЛЧ и начинает свой путь со второго отборочного раунда. До группы нужно пройти трех соперников.

Отметим, чем ниже страна в таблице коэффициентов, тем меньше имеет представителей в еврокубках и тем больше нужно проходить отборочных раундов, чтобы попасть в групповой турнир.

После начала полномасштабного вторжения УЕФА отстранил российские команды от еврокубков, однако делает РФ приятный бонус каждый сезон.

УЕФА ежегодно начисляет России фиксированные 4,333 балла [самый низкий коэффициент на момент отстранения]. По этой причине, даже не выступая в еврокубках с 24 февраля 2022 года, Россия по итогам сезона-2024/25 набрала больше очков, чем 26 стран.

Рейтинг УЕФА: топ-30

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net

Напомим, что в этом еврокубковом сезоне Украину будут представлять четыре клуба и они уже узнали своих первых соперников.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником Динамо станет победитель противостояния Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта), которое состоится в рамках первого отборочного раунда. Матчи пройдут 22/23 и 29/30 июля.

В первом раунде квалификации Лиги Европы Шахтер встретится с клубом Ильвес Тампере (Финляндия). Матчи пройдут 10 и 17 июля.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций Полесье сыграет с победителем пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — Санта Колома (Андорра), а Александрия встретится с проигравшим в паре Лиги Европы АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия). Первые поединки этой стадии состоятся 24 июля, ответные матчи — 31 июля.

