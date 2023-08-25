После поражений Динамо и Зари. Украина потеряла две позиции в таблице коэффициентов УЕФА

25 августа, 12:42
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Динамо уступило Бешикташу со счетом 2:3 (Фото:ФК Динамо)

Динамо уступило Бешикташу со счетом 2:3 (Фото:ФК Динамо)

УЕФА обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей раунда плей-офф квалификации в еврокубках.

По итогам недели в копилку Украины очки принес только Днепр-1, который сыграл вничью со Спартаком из Трнавы (91:1), тогда как киевское Динамо проиграло стамбульскому Бешикташу (2:3), а луганская Заря — пражской Славии (0:2).

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Таким образом, Украина набрала всего 0,1 балла, чем воспользовались Израиль и Дания, которые опередили Украину и подвинули ее на 17-ю строчку.

На счету Украины 25,400 очков.

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net

Ранее Мирча Луческу назвал причину поражения Динамо от Бешикташа в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол УЕФА ФК Заря ФК Динамо (Киев) Днепр-1

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