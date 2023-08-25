После поражений Динамо и Зари. Украина потеряла две позиции в таблице коэффициентов УЕФА
Динамо уступило Бешикташу со счетом 2:3 (Фото:ФК Динамо)
УЕФА обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей раунда плей-офф квалификации в еврокубках.
По итогам недели в копилку Украины очки принес только Днепр-1, который сыграл вничью со Спартаком из Трнавы (91:1), тогда как киевское Динамо проиграло стамбульскому Бешикташу (2:3), а луганская Заря — пражской Славии (0:2).
Таким образом, Украина набрала всего 0,1 балла, чем воспользовались Израиль и Дания, которые опередили Украину и подвинули ее на 17-ю строчку.
На счету Украины 25,400 очков.
Ранее Мирча Луческу назвал причину поражения Динамо от Бешикташа в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.