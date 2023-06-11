Итоговая таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина
МанСити выиграл главный турнир Европы (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Еврокубковый год завершился, три трофея разыграны и можно подводить итоги футбольного сезона-2022/23.
- Лигу чемпионов впервые в своей истории выиграл Манчестер Сити.
- Севилья седьмой раз в истории победила в Лиге Европы.
- Вест Хэм стал вторым победителем Лиги конференций.
В таблице коэффициентов УЕФА уверенно лидирует Англия. А вот Италия по итогам сезона обошла Германию и вышла на третье место.
Украина завершила год на 14-м месте. Это было очень важно, поскольку с 16-й позиции страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.
Итоговая таблица коэффициентов УЕФА