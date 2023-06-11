Итоговая таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина

11 июня, 07:30
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МанСити выиграл главный турнир Европы (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

МанСити выиграл главный турнир Европы (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Еврокубковый год завершился, три трофея разыграны и можно подводить итоги футбольного сезона-2022/23.

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В таблице коэффициентов УЕФА уверенно лидирует Англия. А вот Италия по итогам сезона обошла Германию и вышла на третье место.

Украина завершила год на 14-м месте. Это было очень важно, поскольку с 16-й позиции страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net
kassiesa.net
Фото: kassiesa.net
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Суперлига Европы Лига конференций

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