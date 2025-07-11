После победы Шахтера. Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Успех команды Арды Турана принес Украине 0,25 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это позволило нашей ассоциации приблизиться в рейтинге к России, которая, хоть и дисквалифицирована, однако получает свои баллы каждый сезон (по 4,333). В начале этого розыгрыша Украина уступала российской ассоциации на 0,699 балла.

Рейтинг влияет на количество участников еврокубков от одной страны и их распределение по турнирам и стадиям. Сейчас Украина занимает 28 строчку, что дает 4 места в квалификациях (одно в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы и два в Лиге конференций).

Отметим, что результаты нынешних еврокубков будут иметь влияние на стартовую позицию Украины в розыгрыше 2027/28. Для ее улучшения нашей ассоциации необходимо подняться как минимум на 22 место. А чтобы сохранить нынешнее состояние — не упасть до 30 места.

Фото: kassiesa.net

Добавим, что за победу в квалификации дается 1 балл (0,5 за ничью), затем количество очков делится на всех участников еврокубков от одной страны (Украину представляют Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье).

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником Динамо станет победитель противостояния Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта) (первая игра 2:0) в рамках первого отборочного раунда. Матчи состоятся 22/23 и 29/30 июля.

А во втором квалификационном раунде Лиги конференций Полесье сыграет с победителем пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — Санта Колома (Андорра) (первая игра — 1:4), а Александрия встретится с проигравшим в паре Лиги Европы АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия) (первая игра — 1:0). Первые поединки этой стадии состоятся 24 июля, ответные матчи — 31 июля.

