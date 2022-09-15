Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА 15 сентября, 17:38 Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина после ничьей донецкого Шахтера с шотландским Селтиком в Лиге чемпионов опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.



Украина поднялась на 15-ое место в ранжире, набрав уже 26,300 балла. Россия, имеющая в активе 26,215 балла, опустилась на 16-ю позицию. На 14-ой строчке идет Швейцария (26,925 балла).

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Обогнать Украину клубы из РФ в этом сезоне не смогут, так как не принимают участие в текущем розыгрыше еврокубков.

Фото: sport.ua

Места в таблице коэффициентов УЕФА определяют количество участников еврокубков от каждой из стран в следующем сезоне. Позиции с 7-ой по 15-ую дают одинаковое представительство: две команды — в Лиге чемпионов, одна — в Лиге Европы и две — в Лиге конференций.

Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места, которое с большой долей вероятности позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Сегодня в еврокубках сыграют еще два представителя Украины. Киевское Динамо в Лиге Европы примет АЕК (Кипр), а Днепр-1 в Лиге конференций в гостях будет противостоять Аполлону (Кипр).

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