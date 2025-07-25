Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Горняки победили в Стамбуле (Фото: ФК Шахтер)
На этой неделе четыре украинских клуба сыграли в еврокубках. Итог — две победы и два поражения.
В Лиге чемпионов Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс — 3:0.
В Лиге Европы Шахтер выиграл у турецкого Бешикташа — 4:2.
А вот в Лиге конференций нас ждало горькое разочарование. Александрия уступила сербскому Партизану — 0:2, а Полесье проиграло Санта-Коломе из Андорры — 1:2.
После двух побед Украина улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА. Наша ассоциация поднялась на 27-е место, обойдя Россию.
Таблица коэффициентов УЕФА: топ-30
Отметим, чем ниже страна в таблице коэффициентов, тем меньше имеет представителей в еврокубках и тем больше нужно проходить отборочных раундов, чтобы попасть в групповой турнир.