Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

25 июля, 00:37
Горняки победили в Стамбуле (Фото: ФК Шахтер)

На этой неделе четыре украинских клуба сыграли в еврокубках. Итог — две победы и два поражения.

В Лиге чемпионов Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс — 3:0.

В Лиге Европы Шахтер выиграл у турецкого Бешикташа — 4:2.

А вот в Лиге конференций нас ждало горькое разочарование. Александрия уступила сербскому Партизану — 0:2, а Полесье проиграло Санта-Коломе из Андорры — 1:2.

После двух побед Украина улучшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА. Наша ассоциация поднялась на 27-е место, обойдя Россию.

Таблица коэффициентов УЕФА: топ-30

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net

Отметим, чем ниже страна в таблице коэффициентов, тем меньше имеет представителей в еврокубках и тем больше нужно проходить отборочных раундов, чтобы попасть в групповой турнир.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Еврокубки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер ФК Александрия ФК Полесье

Поделиться:

