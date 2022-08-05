Таблица коэффициентов УЕФА. Украина продолжает преследовать Норвегию и приблизилась к России 5 августа, 10:54 Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места (Фото:ФК Динамо)

Победы киевского Динамо над австрийским Штурмом и луганской Зари над румынской Университатей позволили Украине продолжить преследование Норвегии и приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина продолжает идти 14-ой в ранжире, набрав уже 25,500 балла. Норвегия, которая занимает 13-ое место, имеет в активе на 0,375 балла больше.

От России, расположившейся на 12-й позиции, Украину отделяют 0,715 балла. Уже в ближайшее время этот гандикап может быть отыгран, так как клубы из РФ не принимают участие в текущем розыгрыше еврокубков.

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Фото: sport.ua

Места в таблице коэффициентов УЕФА определяют количество участников еврокубков от каждой из стран в следующем сезоне. Позиции с 7-ой по 15-ую дают одинаковое представительство: две команды — в Лиге чемпионов, одна — в Лиге Европы и две — в Лиге конференций.

Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места, которое с большой долей вероятности позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Украина уже потеряла одного представителя в еврокубках — полтавская Ворскла вылетела от шведского АИКа в Лиге конференций.

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