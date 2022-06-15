Лига наций. Турнирное положение сборной Украины в группе 15 июня, 00:13 Цей матеріал також доступний українською Украина выиграла два матча из трех в текущем розыгрыше Лиги наций (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ знакомит с турнирной ситуацией сборной Украины в групповом раунде второго дивизиона Лиги наций по футболу после трех сыгранных матчей.



Две победы и и ничья в группе позволили сине-желтым стать лидером группы 1. В активе подопечных Александра Петракова 7 очков.

Сборная Украины на один балл опережает вторую в таблице Шотландию. На третьей позиции Ирландия с четырьмя пунктами, на четвертой с тремя — Армения.

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Фото: flashscore.ua

Сборной Украины еще нужно сыграть три матча в группе: дома с Шотландией, а также на выезде с Шотландией и Арменией.

Победитель группы выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Команда, которая займет последнее место, опустится в третий дивизион.

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.



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