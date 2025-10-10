«Он лучший игрок в истории»: 18-летний талант Реала фанатеет от Месси

«Лео Месси — лучший тренер, который может быть на поле. Он игрок, который точно знает, что хочет делать на поле. Я стараюсь помогать ему и своим партнерам делать это лучше.

Жить в футбольную эпоху Месси — это было привилегией для всех, кто ее наблюдал, а сегодня быть его партнером по команде — лучшее, что со мной случалось.

Я восхищался им всю свою жизнь и продолжаю восхищаться им сегодня как партнером и как человеком, прежде всего потому, что он скромный, несмотря на все, что выиграл.

Несмотря на то, что он лучший игрок в истории, его скромность и то, что он вдохновляет в людях, — это то, чего никогда больше не повторить", — приводит слова Мастантуоно FCB Fans Nation.

Напомним, с 2003 по 2021-й Лионель Месси выступал за Барселону. За свою карьеру легенда каталонского клуба добыл 46 командных трофеев, а еще восемь раз получил награду Золотой мяч.

Отметим, что 18-летний Мастантуоно стал игроком Реала в июне 2025 года. В этом сезоне Франко провел девять игр, отметился одним забитым мячом. Ранее его татуировка завирусилась в Сети — мы объяснили, что она означает.