Лидер сборной Украины может сменить Аталанту на Ювентус — СМИ

16 июня, 20:06
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Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса, сообщает Juventus Area со ссылкой на журналиста Луку Момблано.

Сообщается, что Малиновский может быть включен в соглашение Аталанты и Ювентуса по трансферу защитника Мэриха Демирала, который прошлый сезон провел в клубе из Бергамо на правах аренды.

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Аталанта желает выкупить у Ювентуса турецкого футболиста и стороны пытаются найти компромисс по трансферу.

В ходе переговоров представители команд обсуждали украинца Руслана Малиновского, который может быть включен в соглашение и перейти в Ювентус.

https://twitter.com/juventus_area/status/1537414845812854784

Ранее сообщалось, что Аталанта по итогам чемпионата Италии не попала в еврокубки.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Ювентус Руслан Малиновский Аталанта

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