Лидер сборной Украины может сменить Аталанту на Ювентус — СМИ
Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса, сообщает Juventus Area со ссылкой на журналиста Луку Момблано.
Сообщается, что Малиновский может быть включен в соглашение Аталанты и Ювентуса по трансферу защитника Мэриха Демирала, который прошлый сезон провел в клубе из Бергамо на правах аренды.
Аталанта желает выкупить у Ювентуса турецкого футболиста и стороны пытаются найти компромисс по трансферу.
В ходе переговоров представители команд обсуждали украинца Руслана Малиновского, который может быть включен в соглашение и перейти в Ювентус.
Ранее сообщалось, что Аталанта по итогам чемпионата Италии не попала в еврокубки.
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