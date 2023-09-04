Тушили всю ночь. Итальянские фанаты после поражения своего клуба подожгли стадион соперника — видео
Тушить стадион пришлось всю ночь (Фото:La Gazzetta dello Sport)
После матча Таранто — Фоджа в Серии С, третьем по силе чемпионате Италии, на стадионе вспыхнул крупный пожар.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Матч завершился победой Таранто со счетом 2:0, после чего на гостевом секторе, где были размещены фанаты Фоджи, вспыхнул огонь.
По словам некоторых свидетелей, пожар вызвала дымовая шашка, которую бросили из гостевого сектора, после чего загорелись пластиковые материалы и пламя начало распространяться.
Когда пожарные прибыли на стадион, то столкнулись с еще одной проблемой, поскольку фанаты Фоджи начали швырять в них камни.
Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилась целая ночь.
Стадиону был нанесен значительный ущерб, сектор пока признан непригодным для использования, но, к счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Возле стадиона в Стамбуле перед финалом Лиги чемпионов вспыхнул крупный пожар.