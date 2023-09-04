Тушили всю ночь. Итальянские фанаты после поражения своего клуба подожгли стадион соперника — видео

4 сентября, 16:26
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Тушить стадион пришлось всю ночь (Фото:La Gazzetta dello Sport)

Тушить стадион пришлось всю ночь (Фото:La Gazzetta dello Sport)

После матча Таранто — Фоджа в Серии С, третьем по силе чемпионате Италии, на стадионе вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Матч завершился победой Таранто со счетом 2:0, после чего на гостевом секторе, где были размещены фанаты Фоджи, вспыхнул огонь.

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По словам некоторых свидетелей, пожар вызвала дымовая шашка, которую бросили из гостевого сектора, после чего загорелись пластиковые материалы и пламя начало распространяться.

Видео дня

https://twitter.com/MattInter_/status/1698463610316497250
https://twitter.com/1081JRR/status/1698456047730471309

Когда пожарные прибыли на стадион, то столкнулись с еще одной проблемой, поскольку фанаты Фоджи начали швырять в них камни.

Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилась целая ночь.

Стадиону был нанесен значительный ущерб, сектор пока признан непригодным для использования, но, к счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Возле стадиона в Стамбуле перед финалом Лиги чемпионов вспыхнул крупный пожар.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Италия

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