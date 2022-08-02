«Все могло закончиться плохо для меня». Экс-футболист сборной Украины рассказал, как помогал ВСУ во время выступлений за московский клуб

2 августа, 10:01
Михалик выступал за Локомотив в течение 2013−2019 годов (Фото:ФК Локомотив)

Михалик выступал за Локомотив в течение 2013−2019 годов (Фото:ФК Локомотив)

Экс-футболист сборной Украины и киевского Динамо, а теперь один из тренеров луцкой Волыни, Тарас Михалик вспомнил период выступлений за московский Локомотив в 2013—2019 годах.

Михалик выступал за московский клуб после начала войны на Донбассе, но, по его словам, у украинских военных не было к нему претензий, поскольку он объяснил им свою позицию и начал помогать, сообщает FanDay.

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«Тогда об этом нельзя было говорить, потому что я был в России», — сказал Михалик.

Михалик добавил, что свою позицию ему пришлось скрывать в московском клубе, поскольку это могло иметь для него негативные последствия.

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«Никто об этом не знал. Я понимал, что в любой момент все может закончиться плохо для меня, если там узнают. Я все старался делать тихо.

Помню, как Зозуля передал мне книгу Аэропорт о наших киборгах, и я не знал, где ее спрятать на базе, чтобы никто не увидел. Я не знаю, на что способны люди с ватой в голове", — рассказал Михалик.

В течение 2006−2013 годов Михалик играл за Динамо, а в 2013—2019 годах он выступал в московском Локомотиве, после чего вернулся в Украину — в Волынь.

Ранее сообщалось, что Михалик привез гуманитарную помощь в Краматорск.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сборная Украины Война в Украине

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