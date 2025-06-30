Футболист Динамо претендует на престижную награду в Европе

20-летний защитник киевского Динамо Тарас Михавко попал в топ-100 номинантов на престижную награду Golden Boy Web-2025.

Об этом сообщает Tuttosport.

Golden Boy Web — это награда, присуждаемая лучшему молодому игроку до 21 года.

В отличие от основной премии Golden Boy, где победителя выбирают журналисты и футбольные эксперты, в рамках Golden Boy Web решающее слово имеют болельщики.

По состоянию на 30 июня Михавко набрал 139 голосов из 192 899 общих.

В сезоне 2024/25 Михавко провел 37 матчей за Динамо, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее Михавко попал в топ-100 претендентов на награду Golden Boy.