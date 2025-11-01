Легендарный тренер назвал футболиста, который заменит капитана сборной Украины

1 ноября, 09:56
Поделиться:
Тарас Михавко (Фото: ФК Динамо)

Тарас Михавко (Фото: ФК Динамо)

Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный похвалил защитника Динамо Тараса Михавко за выступление в поединке Кубка Украины с Шахтером (2:1).

Читайте также:
«Если ты — ничтожество»: бывший нападающий сборной Италии высказался о будущем Довбика в Роме

Известный специалист считает, что 20-летний футболист может скоро дебютировать за сборную Украины и заменить капитана сине-желтых Николая Матвиенко.

«Тарас -- кандидат в национальную сборную Украины. Думаю, что за игрой Динамо и Шахтера наблюдал и Ребров, поэтому его, возможно, Шовковский сознательно и поставил, чтобы показать, скажем так. Ведь, вдруг что случится с Матвиенко, то именно Михавко может его и заменить в сборной», — цитирует Кварцяного sport-express.ua.

Реклама

Михавко дебютировал за Динамо в официальных поединках в феврале 2024 года.

В нынешнем сезоне в активе защитника 17 матчей за киевский клуб и три забитых мяча.

Читайте также:
Шахтер против Динамо: расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ — видео

Ранее экс-тренер клубов УПЛ Олег Дулуб раскрыл секрет победы Динамо над Шахтером.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) Тарас Михавко Виталий Кварцяный Сборная Украины Футбол Николай Матвиенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies