Легендарный тренер назвал футболиста, который заменит капитана сборной Украины

Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный похвалил защитника Динамо Тараса Михавко за выступление в поединке Кубка Украины с Шахтером (2:1) .

Известный специалист считает, что 20-летний футболист может скоро дебютировать за сборную Украины и заменить капитана сине-желтых Николая Матвиенко.

«Тарас -- кандидат в национальную сборную Украины. Думаю, что за игрой Динамо и Шахтера наблюдал и Ребров, поэтому его, возможно, Шовковский сознательно и поставил, чтобы показать, скажем так. Ведь, вдруг что случится с Матвиенко, то именно Михавко может его и заменить в сборной», — цитирует Кварцяного sport-express.ua.

Реклама

Михавко дебютировал за Динамо в официальных поединках в феврале 2024 года.

В нынешнем сезоне в активе защитника 17 матчей за киевский клуб и три забитых мяча.

Ранее экс-тренер клубов УПЛ Олег Дулуб раскрыл секрет победы Динамо над Шахтером.