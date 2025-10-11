Защитником Динамо интересуются Челси, Ливерпуль, МЮ и другие европейские клубы — СМИ

11 октября, 18:22
Тарас Михавко — футболист Динамо (Фото: ФК Динамо)

20-летний центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко попал в сферу интересов ряда зарубежных клубов.

По данным издания TBR Football, за Михавком внимательно следят в английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиге.

Сообщается, что футболистом интересуются Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Ньюкасл, Брентфорд и Брайтон, а также РБ Лейпциг и Байер.

После успешных выступлений Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка в чемпионате Англии зарубежные клубы проявляют все больше заинтересованности в молодых украинских игроках.

Кроме Михавко, внимание скаутов привлекает к себе 22-летний вингер Динамо Назар Волошин.

Михавко начинал профессиональную карьеру в составе ФК Львов, где играл за юношескую, молодежную и взрослую команды. В июле 2023-го перешел в Динамо. Сначала выступал за U-19, а затем стал игроком основной команды.

В этом году Тарас попал в топ-100 номинантов на престижную награду Golden Boy.

Редактор: Орест Дыда

