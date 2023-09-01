«Барселона — это супер». Капитан Шахтера оценил шансы «горняков» на выход из группы Лиги чемпионов 1 сентября, 18:52 Капитан «горняков» (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник и капитан Шахтера Тарас Степаненко доволен результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

В интервью пресс-службе клуба Тарас заверил, что у «горняков» есть все шансы выйти из группы и обеспечить себе участие в евровесне.

«Очень доволен. Есть команда из Испании — Барселона, и это супер. Что будет Порту — это я угадал. И Антверпен — команда, с которой можно играть и добывать результат. Поэтому, в принципе, можно сказать, что жребий хороший, и только от нас зависит, как мы выступим.

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Ведь, я считаю, есть все шансы побороться и выйти из группы, чтобы у украинской команды, у Шахтера, была евровесна. Однако сказать — одно, а сделать — немного другое. Поэтому нам следует очень хорошо поработать", — сказал Степаненко.

Напомним, что по итогам жеребьевки ЛЧ Шахтер попал в группу H, в которой будет соревноваться с Барселоной, Порту и Антверпеном.

Ранее сообщалось, что Шахтер арендовал на сезон игрока сборной Танзании Новатуса Мироши, который выступает на позиции левого защитника.