Лидер Шахтера присоединился к Динамо в Румынии — фото

4 апреля, 18:42
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Тарас Степаненко не будет играть за Динамо в товарищеских матчах (Фото:ФК Шахтер)

Тарас Степаненко не будет играть за Динамо в товарищеских матчах (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко приступил к тренировкам с футболистами киевского Динамо, которые недавно выехали в Румынию.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Отмечается, что Степаненко не будет играть за Динамо в запланированных товарищеских матчах, а будет только поддерживать с клубом форму в тренировочном процессе.

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«Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в тяжелые времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому Динамо с радостью приняло Тараса в свое расположение и будет помогать ему поддерживать форму», — говорится в сообщении «бело-синих».

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Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер вслед за Динамо получил разрешение на выезд футболистов из Украины.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Тарас Степаненко

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