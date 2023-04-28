«В меня никто не верил». Почему Тарас Степаненко не пошел учиться в военное училище 28 апреля, 13:29 Капитан «горняков» (Фото:ФК Шахтер)

Легендарный игрок Шахтера признался, что в его семье было много военных, но он очень хотел стать футболистом.

В интервью Binance Live капитан «горняков» вспомнил свое детство и как первый контракт изменил его жизнь.

«У меня много близких родственников — военные. Мой дед был военным. Муж сестры моей бабки был пограничником. Мы общаемся, он познакомил меня с генералами, Героями Украины. Моя тетя тоже военная.

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Когда я учился в девятом классе, мне предлагали идти в военное училище. Но я занимался футболом, и мне очень хотелось стать футболистом. В меня никто не верил, а когда подписал первый контракт, сказали: ну хоть будет за что оплачивать обучение в университете. Ну вы знаете, как считалось с давних времен, нужно закончить школу, обязательно получить высшее образование, и полжизни прожил не зря", — рассказывает Тарас.

«Мои дети играют в футбол. У них сейчас есть нормальные площадки, нормальные мячи, обувь любая. А мы как играли? Два дерева и началось. Иногда мяча не было, иногда приходилось зашивать кеды. С резиновыми шипами и оранжевой подошвой. Как сейчас помню, стоили 11 гривен. Мне их хватало дней на десять, а у мамы была возможность купить только одну пару в месяц. Поэтому приходилось их зашивать. Трудные времена закаляют тебя», — признался Степаненко.

Напомним, что в 23 туре чемпионата Украины Шахтер играет с Колосом.