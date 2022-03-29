Известный украинский футбольный клуб во второй раз в истории объявил о прекращении существования
Таврия прекратила существование из-за вторжения России в Украину (Фото:ФК Таврия)
Симферопольская Таврия во второй раз в истории объявила о прекращении существования в связи со сложной ситуацией из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает официальный сайт Таврии.
В 2014 году Таврия прекращала существование после аннексии Крыма, но позже клубу удалось возродиться и выступать во Второй лиге Украины.
«Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задачи. Но снова, из-за войны, мы вынуждены остановиться.
Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины", - говорится в заявлении клуба.
Следует отметить, что в 1992 году Таврия стала чемпионом Украины, а в 2010 выиграла Кубок страны.
С августа 2020 года Таврия проводила домашние матчи на стадион Марьяновский в селе Марьяновка Каховского района Херсонской области.
Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик распустил команду из-за проблем с финансами.
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