«У вас отвалится челюсть». Потенциальный соперник Усика заинтриговал болельщиков «невероятными» новостями 9 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською В своем предыдущем поединке Фьюри победил Диллиана Уайта (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский непобедимый боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, которого недавно украинец Александр Усик назвал своим потенциальным соперником, заявил, что подготовил для болельщиков интересные новости.

Фьюри записал соответствующее видеообращение и опубликовал его в «сторисе» в своем аккаунте в Instagram.

Для большей интриги Боксер подчеркнул, что это будут "невероятные" и "фантастические" новости.

Видео дня

«Привет, это Тайсон Фьюри, Цыганский король. У меня совершенно фантастические и невероятные новости, от которых у вас отвалится челюсть. Подробности будут совсем скоро, так что следите», — сказал Фьюри.

Ранее чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что его следующим соперником после реванша с Энтони Джошуа может стать Тайсон Фьюри, однако теперь поединок под вопрос, поскольку британец после боя с Диллианом Уайтом объявил о завершении карьеры.

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