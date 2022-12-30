Рассказал о знакомстве с легендой. Майк Тайсон отреагировал на смерть Пеле — фото

30 декабря, 14:05
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Пеле и Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Пеле и Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон отреагировал на смерть Короля футбола бразильца Пеле.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе опубликовал в Instagram совместное фото с экс-форвардом.

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На снимке еще молодой Тайсон и Пеле улыбаются перед камерой, держась за руки.

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«Мне был 21 год, я мечтал познакомиться с величайшими. Пеле был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохого. Покойся с миром», — написал Майк в комментарии к посту.

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Пеле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Он умер от рака толстой кишки.

Ранее на смерть Пеле отреагировали легенды мирового футбола украинец Андрей Шевченко, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Бокс Пеле Майк Тайсон Фото Смерть

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