Символический поступок: Экс-звезда Шахтера из Бразилии красочно поддержал Украину — фото

9 июня, 17:55
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Тайсон (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Тайсон (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Нападающий ПАОКа Тайсон, который ранее выступал за Шахтер и Металлист, трогательно поддержал Украину.

Бразильский футболист в своем Instagram опубликовал фотографию в форме сборной Украины. Игрок написал: «Украина», добавив смайлики в виде сердец.

instagram.com/taisonfreda7
Фото: instagram.com/taisonfreda7
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Через некоторое время Тайсон добавил пост в социальной сети, в котором высказал свою поддержку украинскому народу.

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«Слава Украине. Я люблю тебя, Украина!», — написал Тайсон.

Напомним, в Украину Тайсон прибыл в 2010 году, когда его подписал Металлист. В 2013 бразилец перебрался в Шахтер, который покинул в 2021 году.

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Отметим, что Шахтер подаст в суд на английский гранд, который намерен бесплатно переманить игрока.

Ранее сообщалось, что звезда Динамо Киев сделал шикарное патриотическое тату.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине Тайсон

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