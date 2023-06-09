Символический поступок: Экс-звезда Шахтера из Бразилии красочно поддержал Украину — фото 9 июня, 17:55 Тайсон (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Нападающий ПАОКа Тайсон, который ранее выступал за Шахтер и Металлист, трогательно поддержал Украину.

Бразильский футболист в своем Instagram опубликовал фотографию в форме сборной Украины. Игрок написал: «Украина», добавив смайлики в виде сердец.

Фото: instagram.com/taisonfreda7

Через некоторое время Тайсон добавил пост в социальной сети, в котором высказал свою поддержку украинскому народу.

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«Слава Украине. Я люблю тебя, Украина!», — написал Тайсон.

Напомним, в Украину Тайсон прибыл в 2010 году, когда его подписал Металлист. В 2013 бразилец перебрался в Шахтер, который покинул в 2021 году.

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Отметим, что Шахтер подаст в суд на английский гранд, который намерен бесплатно переманить игрока.

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