Экс-звезда Шахтера Тайсон первым голом в сезоне помог ПАОКу обыграть команду Яремчука — видео

6 октября, 12:00
Тайсон впервые забил в этом сезоне (Фото: ФК ПАОК)

ПАОК обыграл Олимпиакос со счетом 2:1 в центральном матче 6-го тура чемпионата Греции.

https://www.youtube.com/watch?v=O2YgEz9rGd8
На 22-й минуте счет открыл Шикинью, выведя гостей вперед. Однако после перерыва хозяева перехватили инициативу и на 63-й минуте бывший игрок Шахтера Тайсон сравнял счет — бразилец обыграл защитника, сблизился с голкипером и отправил мяч в сетку. Для Тайсона это первый гол в текущем сезоне.

На 75-й минуте Андрея Живкович реализовал пенальти, установив финальный результат матча — 2:1.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук пропустил игру из-за травмы.

Благодаря победе ПАОК обошел Олимпиакос в турнирной таблице и поднялся на второе место. Команда Яремчука теперь третья, а лидирует АЕК.

ПАОК — Олимпиакос 2:1
Голы: Тайсон, 63, Живкович, 75 (пенальти) — Шикинью, 22

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что украинский форвард Владислав Ванат голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Роман Яремчук Тайсон ФК Шахтер ФК Олимпиакос Футбол

