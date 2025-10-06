На 22-й минуте счет открыл Шикинью, выведя гостей вперед. Однако после перерыва хозяева перехватили инициативу и на 63-й минуте бывший игрок Шахтера Тайсон сравнял счет — бразилец обыграл защитника, сблизился с голкипером и отправил мяч в сетку. Для Тайсона это первый гол в текущем сезоне.

На 75-й минуте Андрея Живкович реализовал пенальти, установив финальный результат матча — 2:1.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук пропустил игру из-за травмы.

Благодаря победе ПАОК обошел Олимпиакос в турнирной таблице и поднялся на второе место. Команда Яремчука теперь третья, а лидирует АЕК.

ПАОК — Олимпиакос 2:1

Голы: Тайсон, 63, Живкович, 75 (пенальти) — Шикинью, 22

Фото: flashscore.ua

