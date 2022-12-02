«Мне придется вернуться в ринг». Майк Тайсон заступился за Месси перед звездным боксером

2 декабря, 19:56
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон заступился за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, угрозы в адрес которого послал звездный мексиканский боксер Сауль Альварес.

Слова бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе приводит Marca.

«Кто-то по имени Сауль угрожал Месси. Если он посмеет прикоснуться к Лео, мне придется вернуться в ринг», — сказал Майк.

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Интересно, что сам Альварес уже извинился перед Месси, заявив, что его просто переполняли эмоции.

Лионель же, комментируя эту ситуацию, заявил, что не будет ни перед кем извиняться, так как с его стороны не было проявления неуважения к кому-либо.

Альварес раскритиковал Месси за то, что тот пнул футболку сборной Мексики, которая лежала на полу, после матча чемпионата мира-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Бокс Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Майк Тайсон ЧМ-2022 Сауль Альварес

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