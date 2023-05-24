Дело зашло в тупик: Авторитетный тренер назвал раунд, из-за которого проиграл Ломаченко
Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)
Американский тренер Тедди Атлас считает, что Василий Ломаченко проиграл поединок против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни из-за последнего раунда.
По мнению авторитетного специалиста, украинец не сумел завоевать пояса, ведь он провалил 12-й раунд.
«В концовке 11-го раунда Ломаченко потерял импульс и больше его не вернул. Он не забрал 12-й раунд. В 12-м раунде выиграл Хэйни. Я чувствовал, что Ломаченко следовало выигрывать 12-й раунд. Ему не стоило сбавлять обороты в 11-м раунде. Я интересовался, не навредит ли ему это. Это не могло ему помочь. Это был плотный бой».
Атлас убежден, что Ломаченко мог стать новым чемпионом, если бы выиграл последний раунд.
«Учитывая ход поединка и то, как Лома прибавил в концовке, я ожидал, что ринг-анонсер скажет: „И новый чемпион…“. Я просто чувствовал, что все идет в этом направлении, но я также ощущал, что это движение зашло в тупик в 12-м раунде», — приводит слова Атласа Boxing News 24.
Напомним, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Ранее сообщалось, что вице-президент компании Top Rank поставил крест на апелляции Ломаченко.
Примечательно, что член Зала Славы бокса утверждает, что результат боя Ломаченко — Хейни является закономерным.