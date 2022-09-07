Лейпциг уволил главного тренера после сенсационного разгрома от Шахтера в Лиге чемпионов

7 сентября, 15:16
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Тедеско чуть более полгода возглавлял РБ Лейпциг (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Тедеско чуть более полгода возглавлял РБ Лейпциг (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

РБ Лейпциг объявил об отставке главного тренера команды Доменико Тедеско после сенсационного домашнего разгрома со счетом 1:4 от Шахтера в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, это результат обстоятельных дискуссий после домашнего поражения от украинской команды.

Отмечается, что помощники Тедеско Андреас Хинкель и Макс Урванчки также будут освобождены от своих обязанностей.

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РБ Лейпциг также заверил, что предоставит информацию о преемнике уволенного наставника в «установленном порядке».

Тедеско возглавил немецкую команду в декабре 2021 года, после чего привел ее к победе в Кубке Германии прошлого сезона.

После матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Челси объявил об увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля, вместе с которым выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер

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