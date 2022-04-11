«Это за пределом цинизма». Телеканал Футбол прекратил сотрудничество с известным экспертом после его слов в поддержку российских спортсменов

11 апреля, 19:58
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Виктор Леоненко считает, что «спорт вне политики» (Фото:Телеканал Футбол)

Виктор Леоненко считает, что «спорт вне политики» (Фото:Телеканал Футбол)

Телеканал Футбол прекратил сотрудничество с бывшим футболистом киевского Динамо и экспертом Виктором Леоненко, который пытался оправдать российских спортсменов за молчание по поводу военного нападения России на Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

Такое решение было принято после того, как в интервью Sport Arena Леоненко оправдал российских спортсменов за молчание по поводу российского вторжения в Украину, поскольку за такие за высказывания в России можно сесть за решетку.

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«Все его высказывания в интервью – это лишь его позиция.

На фоне zигирующих спортсменов из России оправдывать их молчаливую позицию — это за пределом цинизма.

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Канал Футбол после этого интервью прекратил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов.

https://www.facebook.com/alexander.denisov1/posts/7214794228591430

Ранее за российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований, заступился главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

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Теги:   Футбол Война в Украине Телеканал Футбол 1/2

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