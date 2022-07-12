«Все прозрели». Известный украинский комментатор отреагировал на прекращение вещания телеканалов Футбол, которыми владел Ахметов 12 июля, 16:25 Роберто Моралес девять лет работал на телеканалах Футбол (Фото:Роберто Моралес via Facebook)

Известный украинский комментатор Роберто Моралес отреагировал на решение Рината Ахметова о выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса, в результате чего в эфир перестал выходить ряд проектов Медиа Группы Украины, среди которых оказались и телеканалы Футбол.

В интервью FanDay Моралес рассказал, что все, включая руководство каналов, узнали эту информацию из интернета, и это стало для них большой неожиданностью.

"Все прозрели. Причем не только те, кто находятся за пределами медиахолдинга СКМ, но и внутри него. Неожиданно. Если некоторым каналам, в том числе «Футболам», в последнее время было непросто, то Украина существовала и, казалось, что так и будет.

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Такое развитие событий удивило по той простой причине, что это нетипичный для Ахметова ход. Резкий. Соответствующее заявление было им же подписано. Так что это стало шоком.", — сказал Моралес.

По мнению Моралеса, сейчас нет нужды в таком количестве телеканалов, в том числе и спортивных, поскольку они убыточны.

« Огромные офисы, огромные студии, работников столько, что становится страшно – это не нужно. В мире это нерационально, потому что не окупается», — добавил комментатор.

Несмотря на прекращение вещания телеканалов Футбол, Моралес отметил, что болельщики не останутся без матчей УПЛ и сборной Украины.

«Со сборной все будет решаться в ближайшее время, а что касается УПЛ, то еще до падения холдинга SCM было понятно, что никто не будет брать все матчи одним пакетом. Это очень дорого, да и не нужно, потому что нет такого спроса. Теперь на одного претендента меньше. Такого, как раньше, когда мы смотрели в нормальном качестве все матчи тура, уже не будет», — подытожил Моралес.

Ранее сообщалось, шок каналы Медиа Группы Украины начали транслировать национальный телемарафон, а сайты Сегодня и Украина24 перестали обновляться.

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