«Телохранитель Месси» перешел в Интер Майами за 15 миллионов евро

26 июля, 18:51
Родриго Де Пауль будет выступать в США (Фото: ФК Интер Майами)

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Родриго Де Пауль продолжит карьеру в североамериканской лиге МЛС.

31-летний футболист перешел из мадридского Атлетико в Интер Майами. Трансфер подтвердила пресс-служба «матрасников».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, а контракт Де Пауля с новым клубом рассчитан на четыре года.

В Интер Майами Де Пауль будет выступать со своим многолетним товарищем по сборной Аргентины Лионелем Месси. В 2022 году они стали чемпионами мира в составе национальной команды.

Интересно, что хавбек получил неофициальное прозвище «телохранитель Месси» из-за своей агрессивной поддержки и защиты форварда на футбольном поле, в частности во время ЧМ-2022.

Де Пауль провел в Атлетико четыре предыдущих сезона, отметившись 14 голами и 26 ассистами в 187 матчах. Перед этим он выступал за итальянский Удинезе, испанскую Валенсию и аргентинский Расинг.

Мы писали, что МЛС дисквалифицировала Месси за отказ сыграть в Матче всех звезд.

