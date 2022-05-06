Россию и Беларусь исключили из Международной федерации тенниса

6 мая, 21:14
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Россию и Беларусь продолжают изолировать от международного спорта (Фото:ITF)

Россию и Беларусь продолжают изолировать от международного спорта (Фото:ITF)

Федерации тенниса России и Белоруссии исключили из Международной федерации тенниса (ITF).

Решение было принято на конференции Международной федерации тенниса, на которой в результате тайного голосования 80% делегатов поддержали исключение России и Белоруссии из состава организации, сообщает Федерация тенниса Украины.

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Также исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин призвал не только отстранить федерации стран-агрессоров, но и не допустить к соревнованиям индивидуальных теннисистов из этих стран.

Следует отметить, что на турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема - Уимблдоне.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Россия Беларусь Теннис

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