Россию и Беларусь исключили из Международной федерации тенниса 6 мая, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Россию и Беларусь продолжают изолировать от международного спорта (Фото:ITF)

Федерации тенниса России и Белоруссии исключили из Международной федерации тенниса (ITF).

Решение было принято на конференции Международной федерации тенниса, на которой в результате тайного голосования 80% делегатов поддержали исключение России и Белоруссии из состава организации, сообщает Федерация тенниса Украины.

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Также исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин призвал не только отстранить федерации стран-агрессоров, но и не допустить к соревнованиям индивидуальных теннисистов из этих стран.

Следует отметить, что на турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема - Уимблдоне.



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