Будет тренировать команду на Олимпиаде. Легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции
Тьерри Анри (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Бывший игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри стал главным тренером сборной Франции U-21, которая в четвертьфинале молодежного Евро-2023 уступила сборной Украины.
Специалист подписал контракт на два года и будет готовить французов к отбору на чемпионат Европы 2025-го года.
Также отмечается, что Анри будет работать со сборной Франции на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.
Напомним, что француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии и Арсенала, а также возглавлял ФК Монако и канадский Монреаль.
Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины также получила нового главного тренера.