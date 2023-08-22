Будет тренировать команду на Олимпиаде. Легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции

22 августа, 08:51
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Тьерри Анри (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Тьерри Анри (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Бывший игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри стал главным тренером сборной Франции U-21, которая в четвертьфинале молодежного Евро-2023 уступила сборной Украины.

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Специалист подписал контракт на два года и будет готовить французов к отбору на чемпионат Европы 2025-го года.

Также отмечается, что Анри будет работать со сборной Франции на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

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Напомним, что француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии и Арсенала, а также возглавлял ФК Монако и канадский Монреаль.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины также получила нового главного тренера.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Франции Тьерри Анри

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