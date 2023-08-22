Будет тренировать команду на Олимпиаде. Легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции 22 августа, 08:51 Тьерри Анри (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Бывший игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри стал главным тренером сборной Франции U-21, которая в четвертьфинале молодежного Евро-2023 уступила сборной Украины.

Специалист подписал контракт на два года и будет готовить французов к отбору на чемпионат Европы 2025-го года.

Также отмечается, что Анри будет работать со сборной Франции на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

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𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 has been appointed as the new France U21 manager, up until 2025✍️



The former French international will lead Les Bleuets through the upcoming qualifying campaign for the 2025 U21 Euros, as well as Olympic Games in Paris in 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/OEzBn9JZre — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 21, 2023

Напомним, что француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии и Арсенала, а также возглавлял ФК Монако и канадский Монреаль.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины также получила нового главного тренера.